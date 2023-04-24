Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka MR sonuçlarını analiz ediyor

Bel ağrıları, en sık şikayet edilen rahatsızlıklardan. Dünya sağlık örgütüne göre, insanların yüzde 80'i ömrünün bir döneminde bel ağrısı çekiyor. Bel ağrılarının nedenini teşhis etmekte kullanılan en yaygın yöntem MR görüntüleme.

Türkiye bel MR’ı çekim sayısında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum doktorların yoğun mesai yapmasına neden oluyor. Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka bel MR’larını analiz ederek doktorların iş yükünü azaltıyor.

Yapay zeka uygulaması tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi

Uygulamayı geliştiren Türk mühendis Mehmethan Yumuş; “Alanında uzman doktor ve radyologlar ile yaptığımız görüşmelerde MR raporlama konusunda büyük bir yoğunluk olduğunu tespit ettiler. Bizde bilgisayar görüşü ve yapay zeka desteğiyle bir program geliştirdik. Geliştirdiğimiz ürün TÜBİTAK tarafından finanse edildi." açıklamasını yaptı.

Bir MR analizi ortalama 17 dakikada yapılıyor.

Yapay zeka desteği ile hem süre kısalıyor hem de hata payı azalıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Serdar Kesikburun yapay zeka uygulaması hakkında; Radyoloji hekimi MR raporunu görmeden önce yapay zeka görüntüyü analiz ediyor, kendisine hazır şekilde veriyor. Bu şekilde yüzde 25 oranlarında hem hekimin rapor okuma hızı artmış oluyor hem de insan hatası en aza indirgenmiş oluyor” açıklamasında bulundu.

Geliştirilen yapay zeka uygulamasının gelecekte uluslararası pazarda yer alması da hedefleniyor.

