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Bilim Teknoloji
AA 06.06.2024 15:16

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı.

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.

Uydu, kargo uçağının inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.

Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Temmuzda uzaya fırlatılacak

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı

Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.                                                                      

Türkiye dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşacak

Yer merkezli bir yörüngede, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanması planlanan ve 7,5 kilovat güce sahip yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgelere de ulaşacak. Türksat, şu anda 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ederek dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaşabiliyor.

Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da Türkiye'nin kapsama alanına girecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek.

Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından esinlenilerek tasarlanan logoyla Türksat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak uzayda Türkiye'yi ve Türk bayrağını temsil edecek.

Hedef uydu ihracatçısı konumuna yükselmek

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

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