Uzayda bir ilke daha imza atıldı: İlk metal 3D baskı

Tarihi başarı, geçtiğimiz perşembe günü Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Columbus laboratuvar modülünde gerçekleşti.

Metal 3D Yazıcı, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) İnsan ve Robotik Keşif Direktörlüğü ile yapılan bir sözleşme kapsamında Airbus liderliğindeki bir endüstriyel ekip tarafından geliştirildi.

Ocak ayında ISS'ye ulaşan yazıcı, ESA astronotu Andreas Mogensen tarafından kuruldu. Yaklaşık 180 kg ağırlığında olan yazıcı, Columbus modülündeki Avrupa Çekmece Rafı Mark II’de bulunuyor.

Yazıcı, yüksek güçlü bir lazer tarafından ısıtılan bir baskı alanına paslanmaz çelik tel besliyor. Bu lazer, standart bir lazer işaretçisinden yaklaşık bir milyon kat daha güçlü. Tel eriyik havuzuna girdiğinde eriyerek baskıya metal ekliyor.

Tüm baskı süreci, yerden denetleniyor ve uzayda bulunan ekip sadece baskı başlamadan önce bir azot ve havalandırma valfini açmak zorunda. Güvenlik için yazıcı, aşırı ısı veya dumanın kaçmasını önlemek amacıyla tamamen kapalı bir kutu içinde çalışıyor.

Sonraki tam ölçekli 3D baskı için dört şekil seçildi. Bu basılan parçalar daha sonra normal yer çekimi koşullarında yeryüzünde yapılan referans baskılarla karşılaştırılmak üzere Dünya'ya geri gönderilecek.

Döngüsel uzay ekonomisinde yeni adım

ESA’nın gelecekteki hedeflerinden biri, malzemelerin yörüngede geri dönüştürülebileceği bir döngüsel uzay ekonomisi geliştirmektir. Bu, eski uydulardan alınan parçaların yeni araçlar veya yapılar haline getirilmesini içerebilir.

Metal 3D yazıcının operasyonel bir versiyonu, araçların Dünya'dan gönderilmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak, astronotların gerekli parçaları doğrudan uzayda basmalarına olanak tanıyacak.

Bu yenilik, kaynak verimliliğini büyük ölçüde artırabilir ve uzun vadeli uzay misyonlarını destekleyebilir.