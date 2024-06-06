Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 06.06.2024 06:49

X, yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak

Elon Musk'un sosyal medya platformu X, kendisini doğrudan TikTok ve Instagram Reels karşısında konumlandıracak bir özelliği tanıtmaya hazırlanıyor. Kullanıcılara ilgi alanlarına göre uyarlanmış hem kısa hem de uzun videolardan oluşan bir akış sunulacak.

X, yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak

X, kullanıcıların paylaştığı ve oluşturduğu video içeriklerini tek bir sekme altında düzenleyerek ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Bu özelliğin beta sürümünün bu yaz sonunda seçilmiş bir kullanıcı grubuna sunulması bekleniyor.

Söz konusu girişim, Musk'ın Ekim 2022'de platformu satın almasından bu yana gerçekleşen vizyonunun bir parçası.

Bu vizyona, bir zamanlar Twitter'a entegre edilen kısa biçimli video uygulaması olan Vine konseptinin yeniden canlandırılması da dahil.

TikTok'a alternatif olarak piyasaya girebilir

Nisan ayında Musk, 186 milyon takipçisine Vine'ın geri getirilip getirilmemesi konusunda bir anket yaptı ve neredeyse yüzde 70'i olumlu oy verdi.

Zirve noktasında Vine, 200 milyon kullanıcıya sahipti ve Ice Bucket Challenge gibi viral trendlerle tanınıyordu.

Popülerliğine rağmen Twitter, Vine'dan etkili bir şekilde para kazanamadı ve bu da 2017'de kapanmasına neden oldu.

TikTok yasağının potansiyel olarak uygulanması, milyonlarca Amerikalıyı video paylaşımı için alternatif platformlar aramaya itebilir ve bu da X'i çekici bir seçenek haline getirebilir.

Yeni özellik aynı zamanda, Twitter'ın 2021'de Periscope'u kapatmasından bu yana mevcut olmayan bir hizmeti yeniden canlandıran bir canlı yayın öğesini de içerecek.

X içindeki kaynaklar, Vine'dan ilham alan konseptin, kullanıcıların abonelik ve doğrulama hizmetleri satın alması yoluyla gelir yaratabileceği konusunda iyimser.

ETİKETLER
Twitter Sosyal Medya Instagram TikTok Elon Musk
Sıradaki Haber
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:19
YKS için geri sayım başladı
06:50
THY, Belçika uçuşlarının 60'ıncı yılını kutladı
06:49
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var
06:28
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacak
06:17
YouTube, ateşli silah içeren videolara ilişkin politikasını değiştiriyor
06:15
Hamas, İsrail'in Kudüs'te diplomatik misyon açılmasını engelleme tasarısını "misilleme" olarak nitelendirdi
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ