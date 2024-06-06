Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var

Çekya'nın Pardubice kentinde Ukrayna'ya giden yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğünü, en az 26 kişinin yaralandığı açıklandı.
Kaza dün akşam ülkenin Prag'dan ana demiryolu koridorunun bir parçası olan Pardubice'de, kasabanın yaklaşık 60 km batısında meydana geldi.
Yerel Acil Durum Sözcüsü Alena Kisiala, Czech TV kanalına yaptığı açıklamada, "Dört kişinin ağır şekilde yaralandığını doğrulayabilirim" dedi.
Çek televizyonu, trenin çoğu yabancı olmak üzere 300'den fazla yolcu taşıdığını bildirdi.
Başbakan Petr Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden taziyelerini sunarak, kazanın "büyük bir felaket" olduğunu söyledi.
Tren, Slovakya sınırına yakın batı Ukrayna kasabası Chop'a gidiyordu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.