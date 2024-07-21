Türksat 6A test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 bin kilometrede, ters yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

Kacır, "Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak" dedi.

Bakan Kacır sözlerine şöyle devam etti:

"Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum"