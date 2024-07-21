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Bilim Teknoloji
TRT Haber 21.07.2024 00:05

Türksat 6A test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleşti

Bakan Kacır, Türksat 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve alanını genişletecek görev yükü antenlerinin bugün başarıyla açıldığını açıkladı.

Türksat 6A test yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine yerleşti
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 bin kilometrede, ters yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini duyurdu.

Kacır, "Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak" dedi.

Bakan Kacır sözlerine şöyle devam etti:

"Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum"

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TÜRKSAT 6A Uydu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mehmet Fatih Kacır
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