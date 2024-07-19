Mars uzay aracı yanlışlıkla yeni keşif yaptı

Mars gezici aracı 899 kilogramlık gövdesini kayanın üzerinden geçirdiğinide kaya kırıldı ve elemental kükürtün sarı kristallerini ortaya çıkardı.

Sülfatlar Mars'ta oldukça yaygın olsa da, bu, kükürtün Kızıl Gezegen'de saf elemental formunda ilk kez bulunması.

Daha da heyecan verici olanı ise Curiosity'nin kayayı bulduğu Gediz Vadisi Kanalı'nın, kükürt kayasının şans eseri parçalanmasından öncesine şüpheli derecede benzeyen kayalarla dolu olması.

[NASA/JPL-Caltech/MSS]

Bu da, bir şekilde, orada bazı yerlerde elementel kükürtün bol miktarda bulunabileceğini düşündürüyor.

NASA'dan Curiosity Projesi'nde görevli Bilim İnsanı Ashwin Vasavada, "Saf kükürtten oluşan bir taş tarlası bulmak, çölde bir vaha bulmaya benziyor. Bu, orada olmamalıydı, bu yüzden şimdi bunun nedenini açıklamak zorundayız. Garip ve beklenmedik şeyler keşfetmek, gezegen keşfini bu kadar heyecanlı kılan şeydir." dedi.

Tüm yaşam için gerekli bir element

Sülfatlar, genellikle bileşik formda olan kükürtün sudaki diğer minerallerle karışmasıyla oluşan tuzlardır.

Su buharlaştığında, mineraller karışır ve kurur ve geride sülfatlar kalır.

Bu sülfat mineralleri bize Mars hakkında çok şey anlatabilir; örneğin, Mars'ın su geçmişi ve zaman içinde nasıl aşındığı gibi.

[NASA/JPL-Caltech/MSS]

Anlaşılması önemli olan, kükürtün, tüm yaşam için gerekli bir element olması.

Genellikle sülfatlar canlı organizmaların protein yapmak için ihtiyaç duyduğu iki temel amino asidi yapmak için kullanılır.

Bir sonraki adım, Mars hakkında bildiklerimize dayanarak, kükürtün oraya nasıl gelmiş olabileceğini tam olarak anlamak olacak.

Bu, muhtemelen Mars'ın jeolojik evriminin detaylı modellemesini içeren biraz daha fazla çalışma gerektirecek.