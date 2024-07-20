Parçalı Bulutlu 32.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2024 15:17

Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Uydunun, ekim ayında 42 derece doğu yörüngesine yerleştirilmesi hedefleniyor.

Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz."

 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Milli Uzay Programı TÜRKSAT 6A Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Uydu Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
YÖK Başkanı: KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı tutuklandı
16:03
Pakistan Netanyahu'yu 'terörist' olarak tanıyacak
16:01
Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı: Batı Trakya'da dört okulu daha kapatacak
15:52
Bolu'da alt geçitleri su bastı
15:27
İletişim Başkanlığı'ndan "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" kitabı
15:12
YÖK Başkanı: KKTC uyruklu öğrencilerden katkı payı alınmayacak
KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı
KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı
FOTO FOKUS
Katliamlardan Kıbrıs Barış Harekatı'na
Katliamlardan Kıbrıs Barış Harekatı'na
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ