Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 21.12.2023 13:09

Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Türkiye’nin en gelişmiş bilgisayarı hizmete girmek için gün sayıyor. 500’den fazla sunucuya, 56 bin çekirdeğe sahip olan bilgisayar, Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarının sıralandığı ‘Top500’ listesine sokacak, binlerce araştırmacı ve firma yararlanacak.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
okuma süresi
Okuma süresi
Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Türkiye, Endüstri 4.0’ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de, bilimsel araştırma ve firmalar adına ürün geliştirmede çığır açacak olan süper bilgisayar oldu.

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), 2024’ün başlarında hizmete alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Türkiye Top500’e giriyor

Dünyadaki süper bilgisayarların bir adı oluyor.  Türkiye’nin süper bilgisayarının da adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı.

İsmin, bilgisayarın devreye alınması töreninde açıklanması bekleniyor. Bu bilgisayarla birlikte Türkiye, dünyada süper bilgisayarların sıralandığı Top500.org listesine girecek.

Listede şu anda Türkiye’den hiç bilgisayar bulunmuyor. Ancak Türkiye’nin ortağı olduğu ‘MareNastrum’ isimli bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerine ait ve sunucu merkezi İspanya’da.

Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Son testler yapılıyor

Türkiye’den hizmet erecek süper bilgisayarın testleri bir süredir devam ediyordu. Son testler de 2023 bitmeden tamamlanmış olacak ve 2024’ün ilk günlerinde hizmete açılacak. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte veri depolama ve büyük veri işlemede Türkiye çağ atlayacak.

Bir dizüstü bilgisayarda 4 veya 8 çekirdek bulunurken, bu bilgisayarda 56 bin 448 çok kuvvetli işlemci çekirdeği bulunuyor. 126 terabayt beleğe sahip olacak ve ortaya çıkan muazzam enerjini nedeniyle soğutması havayla değil, suyla yapılacak.

Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Akademik çalışmalar, endüstriyel araştırmalar

Süper bilgisayarın 504’den fazla sunucusu bulunuyor. Saniye binlerce işlem yapabilecek olan bilgisayar, rekabetçi çalışmalar, Yapay Zeka araştırma ve projeleri, savunma sanayi gibi yüksek teknoloji gerektiren çalışmalar ve akademik projeler, araştırmalar için kullanılabilecek.

Örneğin konvansiyonel olarak binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayarlar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapılabilecek.

Dijital ikizleri çıkarılabilecek. Hatta bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin hesaplamaları bile kusursuz biçimde gerçekleştirilebilecek. Bu sayede büyük bir kaynak ve zaman israfı önlenmiş olacak.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tübitak Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Bayraktar TB3 SİHA havada rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:54
Kiev: Fransa ile ortak silah üretimine hazırız
12:50
Diyarbakır'da 79 kilo esrar ele geçirildi
12:22
Hububattaki kuraklık riski yağışlarla azaldı
12:14
Yeni asgari ücrette sona doğru
12:13
Panelde sigaranın zararlarını konuştular, verilen arada sigara içtiler
12:07
Trafikteki motosiklet sayısı ilk kez 5 milyonu geçti
Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
Güvenli kayak tatili için Sarıkamış'ta yapılan tatbikat gerçeği aratmadı
FOTO FOKUS
Öğrencilerin peşine takılan keçi okula girdi
Öğrencilerin peşine takılan keçi okula girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ