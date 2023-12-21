Türkiye’nin süper bilgisayarı geliyor

Türkiye, Endüstri 4.0’ı yakalama konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Bunlardan bir tanesi de, bilimsel araştırma ve firmalar adına ürün geliştirmede çığır açacak olan süper bilgisayar oldu.

Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA), 2024’ün başlarında hizmete alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TÜBİTAK bünyesindeki süper bilgisayarın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Türkiye Top500’e giriyor

Dünyadaki süper bilgisayarların bir adı oluyor. Türkiye’nin süper bilgisayarının da adı bir anket çalışmasıyla çeşitli kesimlerin görüşü alınarak belirlendi ancak kamuoyuna henüz açıklanmadı.

İsmin, bilgisayarın devreye alınması töreninde açıklanması bekleniyor. Bu bilgisayarla birlikte Türkiye, dünyada süper bilgisayarların sıralandığı Top500.org listesine girecek.

Listede şu anda Türkiye’den hiç bilgisayar bulunmuyor. Ancak Türkiye’nin ortağı olduğu ‘MareNastrum’ isimli bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayar Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerine ait ve sunucu merkezi İspanya’da.

Son testler yapılıyor

Türkiye’den hizmet erecek süper bilgisayarın testleri bir süredir devam ediyordu. Son testler de 2023 bitmeden tamamlanmış olacak ve 2024’ün ilk günlerinde hizmete açılacak. Bilgisayarın devreye girmesiyle birlikte veri depolama ve büyük veri işlemede Türkiye çağ atlayacak.

Bir dizüstü bilgisayarda 4 veya 8 çekirdek bulunurken, bu bilgisayarda 56 bin 448 çok kuvvetli işlemci çekirdeği bulunuyor. 126 terabayt beleğe sahip olacak ve ortaya çıkan muazzam enerjini nedeniyle soğutması havayla değil, suyla yapılacak.

Akademik çalışmalar, endüstriyel araştırmalar

Süper bilgisayarın 504’den fazla sunucusu bulunuyor. Saniye binlerce işlem yapabilecek olan bilgisayar, rekabetçi çalışmalar, Yapay Zeka araştırma ve projeleri, savunma sanayi gibi yüksek teknoloji gerektiren çalışmalar ve akademik projeler, araştırmalar için kullanılabilecek.

Örneğin konvansiyonel olarak binlerce kez test edilmesi gereken yeni teknolojilerin bu bilgisayarlar yardımıyla hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapılabilecek.

Dijital ikizleri çıkarılabilecek. Hatta bir jet uçağının çevresindeki hava direncinin hesaplamaları bile kusursuz biçimde gerçekleştirilebilecek. Bu sayede büyük bir kaynak ve zaman israfı önlenmiş olacak.