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Bilim Teknoloji
AA 20.12.2023 17:17

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere Çin'de temaslarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Çin'de
[Fotograf: AA]

Bakan Kacır, ziyaretinin ilk durağı başkent Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile görüştü.

Kacır, Pekin'in ardından Şanghay, Cınciang, Vuhu, Lingang, Ningbo, Şıncın ve Guangcou şehirlerinde sanayi tesislerini ziyaret edecek, Çinli şirketlerin yöneticileri ve yetkililerle bir araya gelecek.

Çin'deki programında elektrikli araç ve batarya üretimine öncelik veren Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un proje ortağı Farasis Energy'nin Çin'in Ciangsu eyaletinin Cınciang şehrindeki elektrikli araç batarya üretim tesisini ziyaret edecek.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kacır, ayrıca Çin'in kamuya ait önde gelen otomotiv şirketlerinden Chery, SAIC Motor, Zeekr (Geely) ve GAC Motor'un elektrikli araç fabrikalarında incelemelerde bulunacak.

Çinli teknoloji şirketi Huawei'in, iletişim, bulut bilişim ve otomotiv alanlarında geliştirdiği yeni teknolojileri sergilediği kampüsü ziyaret edecek olan Kacır, şirketin Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

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Mehmet Fatih Kacır Çin
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