Türkiye'nin ilk uzay yolcuları gençlerin sorularını yanıtladı

TÜBİTAK Bilim Genç'in Yayın Yönetmeni Kübra Bal Çetinkaya moderatörlüğünde online olarak gerçekleşen söyleşide, uzay yolculuğu öncesinde Amerika'da eğitimleri devam eden Gezeravcı ve Atasever, kendileri, eğitimleri ve hayalleri hakkında bilgi verdi. Ardından uydu ve uzay alanına merak duyan gençlerin, daha önceden ilettiği sorular, Gezeravcı ve Atasever tarafından yanıtlandı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak seçilen Gezeravcı, tesadüfen uzay yolculuğu ilanlarına denk geldiğini ve gerekli kriterleri taşıdığını gördükten sonra başvuru yaptığını söyledi. Seçildiğini öğrendikten sonra duyduğu mutluluğu dile getiren Gezeravcı, ABD'de 3 farklı kurumda alacakları eğitimin detaylarını aktardı. Teorik eğitimlerin sürdüğünü bildiren Gezeravcı, bir taraftan da uzay yolculuğu esnasında kullanacakları uzay kıyafetlerinin ölçümlerinin alındığını belirtti. Test aşamalarını ve teknik gereksinimleri tamamladıktan sonra karantinaya alınacaklarına değinen Gezeravcı, "2 haftalık izolasyon sürecini tamamladıktan sonra, fırlatma planlı tarihinde icra edilecek. Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, daha önce ifade etmişti bu yılın son çeyreğinde uzay yolculuğunun gerçekleştirilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Gezeravcı, kendilerinin başlatacağı uzay yolculuğunun, gelecek süreçte de devam edeceğini, bunun bir başlangıç olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin attığı bu önemli ilk adımın ardından, ciddi bir tecrübe birikimini Türkiye'ye getiriyor olacağız. Bu birikimimizi, rol model ve eğitici konumunda gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Uzay yolculuğunda bilimsel deneyler yapılacak

Atasever de küçük yaşlardan bu yana Ay'a gitmeyi hedeflediğini ve uzay yolculuğu ilanlarını duyunca çok heyecanlanarak, başvuru yaptığını söyledi. Başvuruların ardından, uzay yolcusu olarak seçilmeden önce 6-7 aylık süreçte online ve fiziksel testler yapıldığını anlatan Atasever, sonrasında birebir mülakatlar gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na 7-39 saat arasında ulaşılabileceğini kaydeden Atasever, fırlatma günü detayları hakkında bilgi verdi. Uzay yolculuğu kapsamında, çok sayıda farklı konuda bilimsel deney yapılacağına dikkati çeken Atasever, bunların ülkeye önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

Atasever, uzaydaki beslenme programına da değinerek, suyu çekilmiş ve özel işlemlerden geçilerek kurutulmuş gıdalar tüketeceklerini kaydetti.

Astronot olmak isteyen gençlerin, hedef koyup, dirayetle o amaca koşmaları gerektiğine işaret eden Atasever, bunun için ülkenin teknik zekaya ve mali kuvvette sahip olduğunu vurguladı.