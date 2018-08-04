Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü Hacettepe'de hizmet verecek

Hacettepe Üniversitesi'nin tanıtım günleri kapsamında Beytepe Kampüsü'ne getirilen Türk mühendislerinin eseri elektrikli otobüs, öğrencilere tanıtıldı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kmapüsü pilot bölge seçildi

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Çağlar Başlamışlı, topografik yapısının uygun olması nedeniyle üniversitenin Beytepe yerleşkesinin testler için pilot bölge seçildiğini söyledi.

Doç. Dr. Başlamışlı, Türk mühendislerin eseri olan elektrikli otobüsün özellikle elektronik kısmında yüzde 100 yerli ürünlerin kullanıldığını belirtti.

"12 metrelik bir otobüsten söz ediyoruz. Toplamda 87 kişiye kadar yolcu kapasitesi var ve normalde içten yanmalı olan motordan farklı olarak elektrikli motora sahip olma özelliğini taşıyor."

15 dakikada şarj ediliyor

Şehirlerin toplu ulaşımında elektrikli otobüslerin ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Çağlar Başlamışlı, "Üretilen bu otobüsün bataryası daha küçük kapasiteli. Bir sefer yaptıktan sonra 15 dakikada çok hızlı şarj edilerek bir daha sefer yapıyor. ASELSAN'da bu hızlı şarj sistemini kendi üretmiştir" dedi.

Öğrenciler yerli otobüse ilgi gösterdi

Beytepe-Metro arasında ring seferleri yapacak araçla ilgili yetkililerden bilgi alan Hacettepe Üniversitesi öğrenciler ise uygulamadan memnun kaldılar.

Üniversitenin otomotiv bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Günce Şahin, ring seferlere elektrikli bir otobüsün dahil edilmesinin ilgisini çektiğini söyledi.

"Ben daha çok çevresel düşünüyorum. Çevre kirliliği açısından sıfır emisyon bir araç olması bence çok olumlu."

Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi Murat Ongun Aksu ise "Farklı bir konsept olmasından dolayı çok ilgimizi çekti. Okula ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Şimdi ise bir otobüs daha eklenmiş oldu. Şu an öğrenciyiz ancak gelecekte bu otobüsü geliştirmek, üzerine çalışmak hedefimiz olacaktır" dedi.

Kaynak: AA