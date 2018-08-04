  • 04 AĞUSTOS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.087
    EURO 5.888
  • BIST 95610.48
    ALTIN 198.423
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rekabet Kurulundan Googlea soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google'ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

 

Kaynak: AA

Etiketler: Google
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER