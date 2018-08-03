DAG kırmızı ötesi teleskobunun ilk testi yapıldı

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (ATASAM) yürüttüğü Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesinde kullanılacak teleskobun ilk deneme testi İtalya'nın Lecco kentinde yapıldı.

Erzurum Konaklı Mahallesi'nde 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepeleri'ne 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden olan DAG'ın kaba inşaatının tamamlandığı ve kubbe çalışmalarına başlandığı belirtildi.

DAG'da kullanılacak 4 metre çapındaki teleskobun ilk deneme testi İtalya'nın Lecco kentinde üretilen fabrikada kurulumun ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın gözetiminde gerçekleştirildi.

Üretici firma yöneticileri ve uzmanlar Türk heyetine teleskop hakkında bilgi verdi.

Teleskobun mekanik, elektronik, optik, kontrol sistemleri ve yazılım test aşamaları ATASAM'dan farklı uzman ekipler tarafından önümüzdeki aylarda yapılacak.

Teleskop, 2019 yılının ilk aylarında tamamlanacak.

DAG'ın optik tasarımının yanı sıra adaptif optik sistemi tasarımını ve üretimini Işık Üniversitesi ekibinin gerçekleştirdiğini, teleskobun ilk test hareketinin alındığı toplantıya, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirkol ve akademisyenler ile ilgililer katıldı.

Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi teleskobu

DAG'ın Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacağını vurgulayan Ömer Çomaklı, şu bilgileri verdi:

"DAG, uzay bilimleri ve teknolojileri alanındaki önemli uluslararası bilimsel yatırımlarından biridir. DAG, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında ve bu proje aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin 2018 yılında başlattığı "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamındaki yapılanmanın da en önemli göstergelerinden olacaktır. "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında uzay bilimleri ve teknolojileri öncelikli alanları başta gelmektedir. DAG'da önemli bir aşamaya geldik ve neredeyse sistemlerin üretiminin tamamını gerçekleştirdik."

Kaynak: AA