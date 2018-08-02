Avcı böcekler zararlılara karşı iş başında

Bolu, Düzce, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Bilecik’te ilk kez 2003 yılında meşe ağaçlarında tespit edilen "Corythucha arcuata" zararlısı, zaman içinde çınar ağaçlarını da istila ederek vatandaşlarda rahatsızlık oluşturmaya başladı.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de uçan tahtakurusu görünümünde olan ve halk arasında "güvercin biti" olarak bilinen bu ısırgan nitelikli haşerelere karşı, doğal yöntemlerin kullanıldığı bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Adana Biyolojik Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında üretilen faydalı avcı böcekler, kente getirilerek doğaya salındı.

"Çevreye duyarlı olduğu için bu yöntemi seçtik"

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Koray Kolludemiroğlu, zararlılarla mücadele kapsamında biyolojik mücadele yöntemini uyguladıklarını, uygulamaya mayıs ayından itibaren başladıklarını söyledi.

Böcekleri belirledikleri alanlara denemek amacıyla bıraktıklarını söyleyen Kolludemiroğlu, şunları anlattı:

"Bu böcekleri parklarda ve belirli ağaçlarda denedik ve denemeye devam ediyoruz. Kimyasal mücadeleye alternatif olarak doğaya saygılı ve çevreye duyarlı olduğu için bu yöntemi seçtik."

"Çalışmalarımızı üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz"

Koray Kolludemiroğlu, faydalı iki tür böcek olduğunu belirtti.

"Bu böceklerden bir tanesi zararlıları ve yumurtalarını yiyerek besleniyor. Diğeri de zararlıların yumurtasına kendi yumurtasını bırakarak mücadele ediyor. Bizim burada bıraktığımız, zararlıyı ve yumurtalarını yiyen böcek. Çalışmalarımızı, laboratuvarımızı kurarak daha üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Bu böceklerimiz Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretildi."

"Böceklerin doğaya zararı yok"

Koray Kolludemiroğlu, bırakılan böceklerin doğaya zararının olmadığını söyledi.

"Bunlar, zararlılar ve yumurtalarıyla beslenen böcekler. Bu zararlı böcekler ortadan tamamen kalktığı zaman besin kaynağı da olmayacağı için faydalı böcekler de yok olacaktır. Kendi neslini sürdürebilmek için belirli miktarda zararlı böceği de bırakıyor, hepsini tüketmiyor. Böyle bir de iç güdüsü var. Dengeli bir şekilde devam ediyorlar mücadeleye."

2 bin böcek zararlılarla mücadele ediyor

Şu ana kadar 2 bin adet faydalı böceğin doğaya bırakıldığını anlatan Kolludemiroğlu, 1 ya da 2 ay daha sürecek deneme çalışmalarında yaklaşık 3 bin adet ortama salınmış olacağını ifade etti.

Kolludemiroğlu, "Corythucha arcuata" haşeresinin meşe ile çınar ağacı türlerinin hücre içi sıvısını emerek yaprakların alt yüzeylerine yumurta bıraktığını ve bitkiye ciddi zararlar verdiğini belirtti.

Faydalı böcekler zararlılarla besleniyor

Zararlı böceklerin baharda kabuklarından çıktığını hatırlatan Kolludemiroğlu, şu bilgileri verdi:

"Çiftleşme, yumurtlama döneminden sonra ergin hale geliyor. Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Mehmet Karacaoğlu öncülüğünde laboratuvar ortamında üretilmiş 'Chrysoperla carnea' ve 'Orius spp.' avcı böcekleri, zararlıların hem yumurtaları hem de ergin türlerine müdahale ediyor. Bu mücadelenin doğaya hiçbir zararı yok. Faydalı böcekler zararlılarla beslenerek onların popülasyonunu ortadan kaldırıyor. Besin kaynakları tükendiğinde kendileri de doğal yolla bölgeden ayrılıyor."

Kaynak: AA