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Facebook ve Instagram’da geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Facebook ve Instagram yeni güncellemesiyle sosyal medya bağımlılığına çözüm bulmayı planlıyor.

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Facebook ve Instagramda geçirilen zamanı öğrenmek artık mümkün

Facebook ve Instagram’da artık, ne kadar vakit geçirdiğinizi görebilecek, bildirim alma sıklığınıza zaman belirleyerek kendiniz karar verebileceksiniz.

Facebook ve Instagram, uygulamalarda harcadığınız vakti, şema olarak görebileceğiniz bir güncellemeyle geliyor. "Facebook'taki zamanınız" ve "Instagram aktiviteleriniz" adı verdikleri güncelleme sadece geçirdiğiniz vakti göstermekle kalmıyor. Bildirim almamak için bir süre limiti oluşturabilir, süre sonunda bildirim alabilirsiniz.

Yeni güncelleştirmeler için kullanıcıların bir uygulama indirmesine gerek yok. Yenilikler kullanıcılarla uygulama içerisinde buluşacak. Facebook'taki yenilikler için yapmanız gereken, sağ üst köşedeki 3 çizgi butonuna dokunmanız ve açılan menüde aşağıya inmeniz. Buradan haftalık kullanımınızı görebilir, dilerseniz kendinize uygulama içerisinde ne kadar vakit harcamak istediğinizle alakalı limit koyabilirsiniz. Belirlediğiniz süre sonunda "Günlük limitinize ulaştınız" şeklinde bir bildirim alacaksınız.

Uygulamaları kullanmaya bağlı oluşan bağımlılığı ve agresif tavırları azaltmaya çalışan Facebook, bu konuda birçok eleştiri almıştı. Buna benzer bir yeniliği 2018 başlarında Apple ve Google da yapmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Instagram, facebook, sosyal medya bağımlılığı
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