Hackerlar bankadan 2,4 milyon dolar çaldı

Çoğu güvenlik uzmanının uyarılarına rağmen şirket çalışanları hala oltalama saldırısı gibi en basit ve en yaygın saldırılarla bile siber korsanların ağına düşebiliyor. Pek çok hassas bilgiye sahip olan şirketlerin veri güvenliğini sağlamasını bekleyen müşterilerin endişeleri ise her bir sızıntı haberi ile daha da artıyor.

ABD bankalarından Blacksburg Ulusal Bankası’nın son sekiz ayda ikinci kez oltalama saldırısına uğrayarak toplam 2,4 milyon dolardan fazla zarara uğraması, en güncel örneklerden biri.

İki Kez Saldırıp 2,4 Milyon Dolar Çaldılar

Müşterilerin, hassas verilerini şirketlere teslim ettikten sonra verilerinin korunduğunu ummaktan başka çareleri yok ancak bunun aksini gösteren vakalar her geçen gün karşımıza çıkmaya devam ediyor.

ABD bankalarından Blacksburg Ulusal Bankası’ının ikinci kez oltalama saldırısı kurbanı olması, durumun vahametini ortaya çıkaran son örnek. Bankanın güvenlik uzmanlarının açıklamasına göre çalışanlardan biri, hackerler tarafından gönderilen maildeki zararlı bağlantıya tıkladı.

Böylece hackerler, bağlantı aracılığıyla yüklenen kötü amaçlı bir yazılımla bilgisayarlar arası geçiş yaparak kullanıcı hesaplarını, banka kartlarını ve ATM işlemlerini yöneten ağa erişim sağladı.

Saldırganlar ardından bütün güvenlik sistemlerini, nakit para ve kredi kartı kullanım limitlerini devre dışı bırakarak 569 bin dolar para çaldı. Bu ilk sızıntı Amerika’da resmi tatil olan Anma Günü’nde olduğu için hackerler, pek çok bankacılık işlemini üç gün boyunca rahat bir şekilde manipüle etti.

Blacksburg Ulusal Bankası’nda yaşanan ikinci vakada ise hackerler benzer bir teknikle aynı kritik ağa tekrar bağlanarak kredi kartı ve banka kartı hesaplarına erişim sağlayan bir bilgisayardan veri sızıntısı gerçekleştirdi.

Bu sefer daha büyük zarar yaratmayı hedefleyen saldırganlar, pek çok hesaba girerek toplamda 1,9 milyon dolar çaldılar. Bu iki vakanın ardından olay, geçtiğimiz ay yargıya taşındı.

Kaynak: DHA