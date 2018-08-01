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Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi

Rus bilim insanlarının incelediği meteorun, elmastan sert bir minerali içerdiği belirlendi. Bilim insanları minerali, "metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf" olarak tanımladı.

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Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi

Rus bilim insanları, Sibirya'ya düşen bir meteorun içinde elmastan sert bir mineralin keşfedildiğini açıkladı.

DailyStar'ın haberine göre, Rusya Bilim Akademisi Sibirya Bölümü Jeoloji Enstitüsü, Ural Üniversitesi ve Novosibirsk Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının incelediği meteorun, "uakitite" adı verilen ve elmastan daha sert bir minerali içerdiği görüldü.

Gizemli mineral hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bilim insanları mineralin görünüşünü, "metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf" olarak tanımladı.

Mineralin, kübik kristaller ya da yuvarlak taneler oluşturduğu, tanelerin genellikle 5 mikrometreden daha küçük olduğu bildirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Sibirya, mineral, meteor, keşif
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