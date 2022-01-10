Mühendislik Fakültesi Laboratuvarı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Grizu-263 Uzay Takımı'nın uluslararası birçok başarıya imza attığını vurguladı.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecekler"

Takımın cep uydusunu uzaya fırlatmak için birkaç yıldır çalıştığını anlatan Çufalı, "Elimizde olmayan nedenlerle uzaya fırlatma işi biraz gecikti. En son olarak 13 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak. Grizu-263 takımımız, Zonguldak'ımızın, üniversitemizin ve ülkemizin gururu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecekler" dedi.

BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de başarının heves ve çalışmakla olduğunu belirterek, "İnşallah hedeflerini daha da büyütürler. Öğrenciler çalıştıkları ve azmettikleri zaman bizim üniversitemizde neler yapabileceklerini gösterdiler" diye konuştu.

Takımın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de 5 yıl önce başlayan hikayelerinin sürekli gelişmeye devam ettiğini anlattı.

"Bu fırlatılma yeni başlangıç olacaktır"

SpaceX Falcon 9 roketiyle 13 Ocak'ta gerçek anlamda bir kilometre taşına varmış olacaklarını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu fırlatılma aslında bir bitiş değil, yeni başlangıç olacaktır. Gelecek teknolojiler, yeni ufuklar için bize yepyeni fikirler ve hedefler ortaya koyacaktır. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde bize sağladıkları maddi desteklerle büyük katkılar sunan OYAK Genel Müdürü ve ERDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Savaş Erdem'e teşekkürü borç bilirim. Hayal ettik, onlarla birlikte başardık."

"Bu uyduyu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz"

Takım üyesi Çağla Aytaç Dursun da bir hayali gerçekleşmek için yola çıktıklarını, hep birlikte 13 Ocak'ı heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Uydunun prototip deneysel bir uydu olduğunu anlatan Dursun, "Bu uyduyu geliştirerek deneyler, testler yapmak istiyoruz. Projemiz başarılı olduğu takdirde ülkemizde katma değeri yüksek çok güzel ürünler çıkarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.