Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal ağ hareketliliğini ortaya koyacak yerli ve milli bir platform hazırladı.

Platformda, dijital oyun alışkanlıklarıyla ilgili istatistikler ve raporlar bulunuyor.

Dijital oyunlar; 1970'li yıllardan bu yana hayatın bir parçası. Akıllı telefonlarla daha fazla kişiye ulaştı. Sosyal Ağ Haritası'nda 5 bin 686 kişi ile yapılan araştırma da oyunların ne kadar tercih edildiğini ortaya koydu.

Katılımcılara sorulan "Oyun oynama alışkanlığınız var mı?" sorusuna, yüzde 30,9'unun cevabı "Evet" oldu.

[Grafik: TRT Haber]

En çok oynanan oyunlar

En çok tercih edilen oyunlar yüzde 56'lık dilimle savaş ve silah oyunları.

Bunu yüzde 32,4'le strateji oyunları takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında kağıt, iskambil ve taş oyunları yer alıyor.

Kelime, spor, araba ve çiftlik oyunları ise onların peşinde.

[Grafik: TRT Haber]

4 saatten fazla zaman ayıranlar var

Günde en az 1 saat oyun oynayanların oranı yüzde 27,4. Yüzde 9,6'lık grup ise oyun başında 4 saatten fazla zaman harcıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Araştırmaya göre, katılımcıların çoğu telefonla oyun oynuyor. Telefonu tercih edenlerin oranı yüzde 78,7.

Diğerleri ise bilgisayar, tablet ve oyun konsolunu tercih ediyor.

Grafik: Hafize Yurt Ateş