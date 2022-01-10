Türkiye'de dijital oyun: İşte en çok tercih edilenler
Türkiye'nin yüzde 30,9'unun dijital oyun oynama alışkanlığı var. Bu oyunların başında ise savaş ve silah oyunları geliyor. İşte Sosyal Ağ Haritası'nın raporunda yer alanlar...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin sosyal ağ hareketliliğini ortaya koyacak yerli ve milli bir platform hazırladı.
Platformda, dijital oyun alışkanlıklarıyla ilgili istatistikler ve raporlar bulunuyor.
Dijital oyunlar; 1970'li yıllardan bu yana hayatın bir parçası. Akıllı telefonlarla daha fazla kişiye ulaştı. Sosyal Ağ Haritası'nda 5 bin 686 kişi ile yapılan araştırma da oyunların ne kadar tercih edildiğini ortaya koydu.
Katılımcılara sorulan "Oyun oynama alışkanlığınız var mı?" sorusuna, yüzde 30,9'unun cevabı "Evet" oldu.
En çok oynanan oyunlar
En çok tercih edilen oyunlar yüzde 56'lık dilimle savaş ve silah oyunları.
Bunu yüzde 32,4'le strateji oyunları takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında kağıt, iskambil ve taş oyunları yer alıyor.
Kelime, spor, araba ve çiftlik oyunları ise onların peşinde.
4 saatten fazla zaman ayıranlar var
Günde en az 1 saat oyun oynayanların oranı yüzde 27,4. Yüzde 9,6'lık grup ise oyun başında 4 saatten fazla zaman harcıyor.
Araştırmaya göre, katılımcıların çoğu telefonla oyun oynuyor. Telefonu tercih edenlerin oranı yüzde 78,7.
Diğerleri ise bilgisayar, tablet ve oyun konsolunu tercih ediyor.
Grafik: Hafize Yurt Ateş
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