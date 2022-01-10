Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Take-Two, Peak Games'in sahibi Zynga'yı 12,7 milyar dolara satın aldı
Rockstar Games ve 2K şirketlerini de bünyesinde barındıran Take-Two, "FarmVille" oyunun yapımcısı ve Peak Games'in sahibi Zynga'yı satın aldı.
Take-Two, şirketin Zynga'yı hisse başına 9,86 dolar fiyatla 12,7 milyar dolara satın aldığını açıkladı.
Söz konusu teklif, Zynga hissesinin 7 Ocak 2022'deki borsa kapanış fiyatının yüzde 64 üzerinde.
Zynga’nın hissedarları hisse başına 3,5 dolar nakit ve her Zynga hissesi başına 6,36 dolarlık Take-Two hissesi alacak.
Satın alma işleminin ilk 2 yılda 100 milyon dolarlık yıllık maliyet sinerjisi oluşturacağı öngörülüyor.
Zynga, Haziran 2020'de Türk mobil oyun üreticisi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın aldığını duyurmuştu. Böylece, Peak Games Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.
Etiketler: ABD
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