Atatürk Üniversitesinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Işık Üniversitesi Optomekatronik Araştırma ve Uygulama Merkezi (OPAM) arasında astronomi, uzay, optik, haberleşme ve savunma sanayisi sektörlerine yönelik kritik teknolojiler içeren proje çalışması tamamlandı.

Kapsamlı çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasında yer alan ve en büyük temel bilim projesi olan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin ileriye dönük optik kalitesini artıracak görüntü düzeltici sistem Derotator 2'nin (DR2) tasarımı başarıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATASAM Müdürü Cahit Yeşilyaprak, iki üniversitenin gözlemevi ile başlayan iş birliği ve ortak çalışmaların başarılı sonuçlarından birisinin daha tamamlandığını belirtti.

Türkiye'nin en büyük çaplı ve ilk kızıl ötesi teleskobunun yer alacağı gözlemevi ile ilgili çalışmalara hız verileceğini aktaran Yeşilyaprak, "Proje kapsamında üretilecek bütün tasarımlar, ürünler ve hizmetler, milli teknoloji hamlesine de hizmet edecek ve önemli katkıda bulunacak çalışmaların temelini oluşturacak." dedi.

Kaynak: AA