ASELSAN tarafından geliştirilen lazer savunma sistemi, terörle mücadelede, meskun mahal operasyonlarında kullanılacak. El yapımı patlayıcı ile hazırlanmış tuzakları, bomba yüklü insansız hava araçlarını anında etkisiz hale getirecek.

ASELSAN, lazer sisteminin üretildiği tesisin kapılarını TRT Haber'e açtı.

En dayanıklı metalleri delebiliyor

ASELSAN Tasarım Direktörü Birol Erentürk, yerli lazer savunma sisteminin en dayanıklı metallerden biri olan çeliği dahi birkaç saniyede eritip kesebildiğini söyledi. Böylece araç içindeki patlayıcılar araç kesilerek ortaya çıkartılabiliyor.

Drone saldırılarını önleyebiliyor

Lazer sisteminin kabiliyetleri bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Sistem görüş engelleyici hedefleri kolayca aşıyor. Havadan yapılan saldırılara karşı da koruma sağlıyor.

Düşman unsurlara ait insansız hava araçları keşif ve gözetleme faaliyeti yapıyorsa lazer savunma sistemi kamerayı etkisiz hale getiriyor. Eğer insansız hava aracı bomba yüklüyse o patlayıcılar da anında imha ediliyor.

"Gece ve gündüz kullanılabiliyor"

Tasarım Direktörü Erentürk, "Sistemi, hareket halindeki bir araçtan hareket halindeki hedefi imha edecek şekilde tasarladık. Gece ve gündüz kullanılabiliyor. Herhangi bir kullanım farkı yok. Üzerinde termal ve gündüz kameraları ile hedefe nişanı sağlıyor." dedi.

Seri üretime geçildi, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkacak

Lazer savunma sistemi seri üretim aşamasında. 30 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda görücüye çıkacak.

Bir sonraki aşama ise havadan gelecek helikopter ve güdümlü füze tehditlerinin imhasına yönelik olacak.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Ufuk Karagül