Bilim Teknoloji
AA 29.08.2025 11:08

Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e geriledi

Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı geçen yıl yüzde 11,2 iken bu yıl yüzde 9,1 ile ilk defa tek haneye indi.

Türkiye'de hiç internet kullanmayanların oranı yüzde 9,1'e geriledi

Türkiye'de internet kullanım oranındaki artış sürüyor. İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde geçen yıl yüzde 88,8 iken bu yıl yüzde 90,9'a çıktı. Teknolojiye erişimin artmasıyla birlikte "hiç internet kullanmayanların" oranı da yıllar içerisinde geriledi.

Türkiye genelinde hiç internet kullanmayanların oranı, 2025'te yüzde 9,1 ile en düşük seviyesine ve ilk defa tek haneli rakamlara geriledi. Hiç internet kullanmayanların oranı geçen yıl yüzde 11,2 olarak tespit edilmişti.

İnternet kullanmayan bireyler içerisinde kadınların oranının erkeklerin yaklaşık iki katı olduğu da görüldü. Hiç internet kullanmayan erkeklerin oranı 2025'te yüzde 6,4 olarak hesaplanırken, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek internet kullanımı İstanbul'da

Türkiye'nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 1. Düzey'de 12 bölge yer alırken, bu sınıflamaya göre İstanbul, yüzde 96,5 ile en yüksek internet kullanım oranına sahip bölge oldu.

Doğu Marmara yüzde 93,4, Batı Anadolu yüzde 91,8 ile genel kullanım oranının üzerindeki bölgeler arasında yer aldı.

Ortadoğu Anadolu ise yüzde 80,3 ile en düşük kullanım oranına sahip bölge olarak belirlendi. Son sırada olsa da bu bölgenin internet kullanım oranı 2015'te yüzde 40,2 iken, 10 yılda yaklaşık 2 katına çıktı.

Ortadoğu Anadolu ile birlikte Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de internet kullanım oranı ülke genelindeki ortalamanın altında kaldı.

Hanelerin internete erişiminde de ilk sırada İstanbul var

Hanelerde internet erişim oranı bu yıl ülke genelinde yüzde 96,2 olarak kayıtlara geçerken, İstanbul yüzde 98,3 erişimle yine ilk sırada yer aldı.

İstanbul ile birlikte Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan diğer bölgeler, yüzde 96,6 ile Ege, yüzde 97,3 ile Doğu Marmara ve yüzde 97,2 ile Akdeniz olarak dikkati çekti.

Hanelerde internete erişim oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 92,8 ile Batı Karadeniz olarak tespit edildi.

