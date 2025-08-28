Açık 26.1ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 28.08.2025 18:24

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı.

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı
[Fotograf: AA]

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında, otonom deniz araçlarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı. 248 takımın başvuruda bulunduğu yarışmada 28 takım ve 347 yarışmacı finale kaldı.

Takımlar, "nokta takip", "engel bulunan ortamda nokta takip" ve "kamikaze angajman" görevlerinde rekabet edecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan İnsansız Deniz Altı Aracı Yarışması başladı

Yarışmada birincilik ödülü 250 bin lira, ikincilik ödülü 200 bin lira ve üçüncülük ödülü 150 bin lira olacak. Ayrıca En İyi Takım Ruhu, En Özgün Yazılım ve En İyi Tasarım ödülleri verilecek.

Yarışmaların final süreci, denizlerin geleceğini şekillendirecek yenilikçi projelere sahne olacak.

Bu yıl İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışmalara, 2 bin 698 takım başvuruda bulundu.

Bu takımlardan finale kalan 86'sı ve 1000 finalist dereceye girmek için mücadele edecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Özbekistan'dan katılım sağlayan finalistler, uluslararası bir rekabet ortamı da oluşturuyor.

Teknofest Yüksek Teknoloji İnsansız Deniz Aracı
