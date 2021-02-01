Sosyal medya hayatımızın odağında. Paylaşıyor, yazışıyor, beğeniyor, izliyor ve yorumluyoruz. Hayatımızın bir kısmını internet odaklı uygulamar düzenliyor. Sosyal hayatımızın önemli bir kısmına da sanal dünyada yaşıyoruz.

Her geçen gün bir yenisinin eklendiği sanal platformlar arasında eskiyenler, modası geçenler ve hatta unutulanlar bile var. İnternet ve sosyal medya analizleri yapan We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreği için yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda aslında bu bağlılığımızı çarpıcı sonuçlarla ortaya koyuyor, sanal alemin notlarını da bir bir dağıtıyor. İşte onlardan birkaçı:

4,66 milyar insan internet kullanıyor

Rapor, internetin ve sosyal medyanın insanoğlu için ne kadar değerli olduğunun ispatı gibi. 5,22 milyar insan ki bu yaşayan üç kişiden ikisi demek cep telefonu kullanıyor. 4,66 milyar insan internet kullanıyor. 4.20 milyar insan da düzenli sosyal medya kullanıcısı durumunda. Rapor her geçen gün rakamların yükseldiğini de gösteriyor. Örnek olarak, cep telefonu kullanımı, geçen senenin ilk çeyreği ile kıyaslandığında yüzde 1,8 yükselişte. Diğer istatistikler için de benzer artışlar söz konusu.

Tüm dünya ortalama 7 saat internette vakit geçiriyor. Televizyon izlenilen saat, internette geçirilen zamanın ancak yarısı, yani 3,5 saat kadar. Ortalama 2,5 saat de sosyal medyaya vakit veriliyor. Ortalama 2 saat kitap, dergi vs okuma, 1,3 saat müzik dinleme ve 1 saat oyun oynamaya vakit ayrılıyor.

Webte en çok ziyaret edilen adresler aslında ilk akla gelenler. Arama motoru; Google, video paylaşım adresi; YouTube ve her yanıyla çok iyi tanıdığımız Facebook.

Sosyal medya kullanıcısı sayısı 490 milyon arttı



Tüm dünyanın sosyal medya saati 2 saat 25 dakikaya kurulu. Üstelik sosyal medya kullanıcısı sayısı yerinde durmuyor, hızla artıyor. Günde yaklaşık 2 buçuk saatini sanal aleme veren insan sayısı dünya nüfusunun yüzde 53’ünü geçmiş durumda. Yani yaklaşık 4,20 milyar insan her gün sanal dünyanın kapılarını aşındırıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları



Facebook liderliği kimseye kaptırmayacak gibi duruyor. 2 milyar 740 milyon bir rakamla ve en yakın takipçisi YouTube’a yaklaşık yarım milyon fark atarak (2 milyar 291 milyon) bayrağı önde götürüyor. WhatApp ise 2 milyar kullanıcı ile üçüncü sırada. Instagram’ın sonuçları şaşırtıcı, listede ancak beşinciliği görebiliyor. Dünya çapındaki kullanıcı sayısı ise 1 milyar 221 milyonda kalıyor.

Türkiye'de günlük internet kullanımı 7 saat 57 dakika



Türkiye, tüm rakamlarda dünya ortalamalarının önünde. Türk insanı sosyal medyayı çok seviyor, tüm dünyaya ün salan misafirperverliğine şimdilerde sosyal medya paylaşımseverliğini de ekliyor.

Yediden yetmişe, hepimiz internette dünya ortalamasından bir saatten daha fazla vakit geçiriyoruz, yaklaşık 7 saat 57 dakika. 42 ülke arasında 12’nci sıraya yerleşiyoruz. Ve çok daha çarpıcı olanı, üretilen web içerikleri göze alındığında Türkçeyi en çok tercih edilen dillerde dördüncü sıraya taşıyoruz. Türk insanı interneti çok seviyor, düzenli web içerikleri üretiyor.

Benzer rakamlar sosyal medyada geçirilen süreler için de geçerli. Türk kullanıcılar sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor bu süre 2 saat 57 dakikayı buluyor ve sosyal medyayı dünyadan çok daha yüksek bir ortalama ile aktif olarak kullanıyor. Dünya ortalaması yüzde 53’lerde, Türkiye’de ise bu oran yüzde 70’leri geçmiş durumda.

Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının neredeyse yarısı hesaplarını iş için kullanıyor. Aktif kullanıcıların yüzde 47’si sosyal medyadan işlerini yürütüyor.

Instagram kullanımında 6. sıradayız

Facebook, 37 milyon Türk kullanıcıyı ağırlıyor ve Türkiye’yi Facebook’ta en aktif 12. ülke yapıyor. Twitter’da bu sıralama daha yüksek. Dünyada 353 milyon kullanıcısı olan Twitter, Türkiye’de 13 milyon 600 bin kullanıcıyı ağırlıyor, Türkiye’yi en çok Twitter kullanan 7. ülke yapıyor. En çok Instagram kullanan altıncı ülkeyiz. Yaklaşık 46 milyon kullanıcı ile en aktif Instagram takipçilerinden oluyoruz.

Youtube’da 50 milyon 600 bin kullanıcıyla 12’inci, Snapchat’te 11 milyon 100 bin kullanıcıyla 11’inci ve Linkedin’de 9 milyon 800 bin kullanıcı ile dünyada 14’üncü sıradayız.

Tüm bu sonuçlar, sosyal medyanın vazgeçilmez alışkanlıklarımız arasına girdiğini göstermeye yeter.

Kaynak: We Are Socail - Hootsuite