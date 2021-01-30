İlk kez 2011 yılındaki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen SARP Silah Sistemi geçen sürede Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen projelerde farklı platformlara entegre edildi.

SARP, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde başarıyla görev yapıyor.

Yüksek adetli seri üretim sözleşmeleri ile sadece yurt içinde değil, yurt dışında da birçok ülkede kullanılan SARP, 10'uncu yaşında 3 bininci üretim sayısına ulaştı.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ'nin devreye girmesiyle SARP ve uzaktan komutalı silah sistemleri alanında çok daha etkin çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

SARP'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6’ya çıktı

Uzaktan komuta ve stabilizasyon özelliğiyle öne çıkan Sarp, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ASELSAN'ı başarı ile temsil ediyor. 2020 yılında ilk defa bir Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle SARP'ın hizmet verdiği ülke sayısı 6'ya çıktı.

ASELSAN, SARP ve uzaktan komutalı silah sistemleri ailesinin diğer üyeleriyle 20 ülkede hizmet vermeye ve bu alanda dünyadaki 3 lider firmadan biri olmaya devam ediyor.