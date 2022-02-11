Siber güvenlik alanında 209 üye firma ile 300'den fazla yerli ve milli ürün sunan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen ödül töreninde, Girişimcilik Faaliyetlerine Destek Ödülü STM'ye verildi.

Törende, Türk Telekom, Yerli Ekosisteme Destek Veren Entegratör Firma Ödülü'ne layık görüldü.

Yılın Parlayan Yıldızı Ödülü "binalyze"nin olurken Eğitim Faaliyetlerine Destek Ödülü "Deepcase"e verildi.

En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma Ödülü'nün sahibi Chomar oldu.

HAVELSAN, STM ve ASELSAN'a Küme Çalışmalarına Destek Ödülü takdim edildi.

Törende ayrıca sertifikasyonları tamamlanan yerli ürünlerin belgeleri sunuldu.