ABD'li girişimci, Starship adını verdiği geminin önünde dururken yaptığı sunumda, aracın teknik olarak hazır olmaya yakın olduğunu söyledi.

Artık çok şey Federal Havacılık İdaresi'ne bağlı.

Ancak çevresel değerlendirme tamamlanana kadar Federal Havacılık İdaresi'nin uçuş izni vermeyeceği tahmin ediliyor.

SpaceX roketi hakkında

SpaceX roket sistemi 120 metre yükseklikte, yani şimdiye kadar tasarlanmış en büyük roket sistemi.

Sonunda gökyüzüne çıktığında, 1960'larda ve 1970'lerde Ay'a insan gönderen araçların iki katından fazla itiş gücüyle pistten çıkacak.

[Grafik: TRT Haber]

Apollo Saturn V roketlerindeki ana motorlar, ateşlendiğinde yaklaşık 35 meganewton sağladı. Super Heavy olarak adlandırılan Starship'in ilk aşaması yaklaşık 75 meganewtona ulaşması bekleniyor.

İlk deneme uçuşu Süper Ağır güçlendiricinin Starship'i dünya çevresinde 90 dakikalık, bir tur için uzaya fırlatacak.

Bu araç, insanlı Ay ve Mars görevlerinde kullanılacak.

Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi