Google Analytics veri güvenliği tartışmalarının odağında
Google Analytics kişisel verileri izinsiz olarak ABD’ye aktarıyor. Avusturya Veri Koruma Kurumu'nun, Google Analytics servisine ilişkin kararında, sistemin Avrupa Birliği mevzuatını ihlal ettiği de vurgulandı.
Web sitelerini ziyaret edenlerin davranışlarını değerlendiriyor. Site operatörüne ziyaretçi davranışlarına ilişkin istatistik sağlıyor. Bu durum Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne aykırı...
Servisin veri güvenliğini ihlal ettiği noktasında geçen haftalarda Avrupa genelinde yüzden fazla şikayette bulunuldu.
Avusturya Veri Koruma Kurumu: AB mevzuatı ihlal ediliyor
Avusturya Veri Koruma Kurumu da, şikayetlerden birine ilişkin kararını açıkladı. Servis aracılığıyla kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne izinsiz şekilde aktardığını tespit etti
Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin ihlal edildiği duyuruldu.
İnternet sitelerinin bilgilerini toplayan servis, verileri analiz ederek site operatörüne ziyaretçi davranışlarına ilişkin istatistik sağlıyor.
Avrupa'da yasaklanabilir
Küresel pazarın yüzde 80'inden fazlasını oluşturan servis 29 milyon aktif internet sitesi tarafından kullanılıyor.
Avusturya'nın ardından diğer birlik üyesi ülkelerin de benzer kararlar alabileceği, servisin Avrupa'da yasaklanabileceği düşünülüyor.
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