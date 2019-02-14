Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, yaptığı açıklamada, 26-30 Mart'ta Malezya'nın Langkawi adasında düzenlenecek fuara, başta Türkiye olmak üzere aralarında Çin, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, Ukrayna, Rusya ve Avustralya'nın da bulunduğu 31 ülkenin katılacağını ve katılımcı ülke sayılarının artmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye'nin katılımının önemine dikkati çeken Bakan Muhammed, "Fuarda katılımcılardan toplam 12 ülke, kendi fuar çadırlarını kuracak. Savunma sanayisiyle bilinen Türkiye, 730 metrekarelik alanla en büyük fuar çadırına sahip olacak." ifadesini kullandı.

Muhammed, fuarın içeriğinin yüzde 60 savunma sanayi, yüzde 40 ticaretle alakalı olacağını, toplam 354 savunma ve ticaret şirketinin fuara katılım sağlayacağını vurguladı.

Kaynak: AA