Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu (BTK), operatörlere 5G deneme izni verdi.

İzne göre, Turkcell İstanbul ve İzmir'de, Vodafone İstanbul ve Ankara'da, TTMobil İstanbul'da 5G denemesi yapabilecek.

Operatörler, belirlenen frekans bandlarında 5G denemelerini 31 Aralık'a kadar devam edebilecek.

Yerli üreticilerle iş birliği şartı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "İzinlerde, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemi de dikkate alınarak, deneme sürecinde yerli üreticilerle iş birliği yapılması şartı getirildi." dedi.

Kaynak: AA