Dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2020, ABD'nin başkenti Washington kapılarını açtı. Fuar ülkedeki koronavirüs salgınına rağmen yapıldı. Türkiye önceki yıllardaki gibi dev firmalarıyla fuarda yer aldı.

Türk standının açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yaptı.

SpaceX, Boeing ve Airbus gibi firmaların da yer aldığı fuarda Türkiye'nin uydu, haberleşme ve havacılık alanında ulaştığı nokta sergilendi.

Bakan Yardımcısı Sayan uydu alanında üretim yapan ve ihraç eden ülke olma yolunda çalışmalara devam edileceğini söyledi.

Fuarda Türk firmaları Türksat AŞ, TUSAŞ, STM ve Profen ile temsil edildi.