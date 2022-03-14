Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK UZAY'a 76 personel alınacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
Etiketler: Tübitak Uzay Çalışmaları Kamu Personel İstihdam
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