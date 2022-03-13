Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 11:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg zorlu hava koşullarında test ediliyor
Sıfırın altında 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen Togg, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan ve otomobilin test görüntülerinin bulunduğu paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."
Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım— Togg (@Togg2022) March 13, 2022
Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde,
-40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında,
içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz.#USECASEMobility®#Togg pic.twitter.com/smnyf58jI2
Etiketler: Otomotiv TOGG Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
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