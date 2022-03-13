Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 9'u öğrenci 15 kişiden oluşan takımla First Robotics Competition Yarışması için "kargo" temalı mekanik robot üzerine çalışma yaptı.

Yaklaşık 6 haftalık çalışma sonucu basket atma ve bara tırmanma özelliği sağlanan robotun komutları joystick yardımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği takım, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde Kanada'nın British Columbia Eyaleti Vancouver Victoria şehrinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden 26 takımın yer aldığı yarışmaya katıldı.

Rookie takımlar klasmanında birincilik

Belediyenin yazılım şirketi ORYAZ AŞ'nin de katkısıyla robotu hazırlayan öğrenciler, Rookie takımları (ilk kez bu yarışmaya katılan) klasmanında birinci oldu. Türk takımı, "Black Storm" isimli robot ile "2022 Highest Rookie Seed Award Canadian Pasific Regional" ödülünü aldı.

Merkez Müdürü Tuncay Kaya, "kargo" temasının, taşımacılık sektörü üzerine yapılan otonom sistemle ilgili olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerle merkezin atölyesinde gece gündüz çalışarak bu robotun ortaya çıkarıldığını anlatan Kaya, "Robotumuz farklı bir tasarım. Pnömatik sistem kullanılarak yapıldı. Havayı kullanarak bir sistem oluşturduk. Bu hava ile robot kendini barfiks üzerine çekebiliyor, barlar üzerinde tırmanma yapabiliyor. Bunun dışında da yapışkanlı bir sistemle topları basket atabiliyor" dedi.

"Üzerine koya koya bu işi devam ettireceğiz"

Kaya, ilk kez yarışmaya katılanlar arasında en yüksek puanı aldıklarını belirterek, orada İstiklal Marşı'nı okutmanın, Türk bayrağını göndere çekmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Yarışmanın, robot sektöründe en büyük organizasyon olabileceğini aktaran Kaya, "Bizler de bu işe bir kere başladık. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Her yıl üzerine koya koya profesyonelleşerek bu işi devam ettireceğiz. İnanıyorum ki ileride çok büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Kaya, katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ORYAZ AŞ ve Ordulu firmalara teşekkür etti.