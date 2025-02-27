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Bilim Teknoloji
AA 27.02.2025 11:05

TÜBİTAK, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini destekleyecek

TÜBİTAK, KOBİ'lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik kolektif araştırma projelerini destekleyecek. Proje başına en fazla 180 bin euro, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin euro destek sağlanacak.

TÜBİTAK, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik araştırma projelerini destekleyecek

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin "Cornet (Collective Research Networking) 39." çağrısı açıldı.

Çağrıyla desteklenecek projelerin akademi ortağınca KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ'nin faydasına olması ve bunların yaygınlaştırılması bekleniyor.

En az iki üye ülkenin yer aldığı işbirliği projelerinin desteklenebileceği ve uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gereken çağrı, 26 Mart'a kadar açık kalacak.

Uluslararası başvurunun yanı sıra ulusal başvuru da yapılması gereken çağrı kapsamında, Türkiye'de yerleşik yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları "http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/" adresinden başvurularını yapabilecek.

Başvuru detayları

AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları gibi araştırma kuruluşu ortağınca gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Proje konularının, bir KOBİ şemsiye kuruluşu tarafından, ihtiyaca göre belirlenmesi ve bunun üyelerin ihtiyaçlarını belirlemesi ve proje çıktılarının yaygınlaştırılmasını sağlamak gibi görevleri üstlenmesi bekleniyor.

Başvurularda en az üç KOBİ'den oluşan bir "kullanıcı grubu" tanımlanması ve grubun, proje ekibinin çalışmalarını yönlendirmesi ve projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik katkı sağlaması gereklilikler arasında yer alıyor.

Aynı uluslararası projede Türkiye'den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 Programı'na ortak olarak tek bir başvuruda bulunulacak. Bu kapsamda, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın "Yürütücü Kuruluşlar" sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması gerekecek.

Projenin süresi ve bütçesi

Projenin süresi en fazla 24 ay olacak. Bir proje kapsamında TÜBİTAK'tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç proje başına 180 bin euroyu, yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 125 bin euroyu aşamayacak.

Çağrı kapsamında yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti, network gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 destek oranı ile desteklenecek.

Proje yürütücülerinin üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekecek.

Kamu kuruluşlarında çalışmaları durumunda en az 4 yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterli olacak. Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekecek.

Burs miktarının üst sınırı ise, ücret karşılığı çalışmalarına ve sigorta durumlarına bağlı olarak, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası olmak üzere aylık 5 bin 250-40 bin 660 lira arasında değişecek.

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