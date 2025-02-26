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Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.02.2025 18:10

TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından yürütülen Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasına başvurular yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması başvuruları devam ediyor

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimini destekleyerek “Milli Teknoloji Hamlesi”ne katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen bu yarışma, üniversitelerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini projeleri aracılığıyla araştırmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Gençler yarışmaya farklı kategorilerde katılabiliyor. Yarışma, Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık ile Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorilerinde düzenleniyor.

TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması başvuruları devam ediyor

Yarışmaya başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabiliyor.

Yarışmaya son başvuru tarihi ise 1 Mart’ta sona erecek. Ayrıca yarışmanın tüm kategorilerinin birincileri 80 bin TL, ikincileri 70 bin TL, üçüncüleri ise 70 bin TL ödül kazanacak.

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