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Bilim Teknoloji
AA 06.08.2024 09:27

TÜBİTAK 38 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alacak.

TÜBİTAK 38 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.

Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.

Başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.

Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

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