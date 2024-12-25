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Bilim Teknoloji
AA 25.12.2024 09:22

TUA uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi amacıyla yurt içi ve dışında şirketleşebilecek.

TUA uluslararası faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında tesis, AR-GE merkezi veya test merkezi kurabilecek. Ayrıca, kurum, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

Kararnameyle Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmasının, kurulmuş şirketlere ortak ve buralarda imtiyazlı pay sahibi olmasının, şirket satın almasının ve sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmesinin önü açıldı.

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