Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG'un test pisti tamamlandı
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik tesisindeki 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Pist, ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından Gemlik tesisindeki pist çalışmalarıyla ilgili açıklama yapıldı.
"1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gemlik tesisimizde 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan pist, ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak."
Gemlik Tesisimizde 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Yüksek hız, bozuk yol, özel manevra gibi farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan pist, ürün geliştirme ve kalite süreçlerinde kullanılacak. #YeniLigGemlik#USECASEMobility®️#Togg pic.twitter.com/vQjW3wTiHR— Togg (@Togg2022) April 6, 2022
Etiketler: TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler
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