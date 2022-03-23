Türkiye'nin otomobili Togg'un Gemlik tesisinde çalışmalar planlamalar doğrultusunda devam ediyor.

Yüzde 86'sı tamamlanan gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı. 17 bin 966 metre elektrik kablolamanın yapıldığı tesiste, 48 bin 684 metre boru hattı döşendi.

Boya tesislerinin de yüzde 92'si tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlanırken, 38 bin 832 metre elektrik kablolama yapıldı, 26 bin 302 metre boru hattı döşendi.

Montaj binasında da çalışmaların yüzde 84'ü tamamlandı. 25 bin 664 metre elektrik kablolaması yapılan tesiste, 42 bin 191 metre boru hattı döşendi.

Temmuz ayı sonunda deneme üretimi başlayacak

Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak.

Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisinde boyahane ofisleri de tamamlandı.

Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.