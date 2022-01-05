Yerli otomobil Togg, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), TOGG otomobili ilk kez uluslararası sahnede yer aldı.

Togg Sedan'ın ilk görüntüleri de Togg'un resmi Twitter hesabından, "Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?" notuyla paylaşıldı.

Togg CEO'su gözyaşlarını tutamadı

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, lansmanda aracı tanıttı. Tanıtımın ardından TRT Haber'e açıklama yapan Karakaş, duygusal anlar yaşadı.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili #Togg uluslararası sahnede yerini aldı. Togg, ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı #CES2022'de görücüye çıktı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, duygularını @trthaber'de paylaştı. pic.twitter.com/pVmiDoKDAK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

Yeni logosuyla görücüye çıktı

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Yeni logo, 21 Aralık'ta paylaşılan videoda, ilk kez otomobilin üzerinde görülmüştü.