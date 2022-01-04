Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 13:29Son Güncelleme: Kaynak: Guardian
Nasa: Pittsburgh’daki meteor patlaması 30 ton TNT'ye eşdeğer
[Fotoğraf:Reuters]
Yılbaşı günü meteor yağmuru sırasında düşen bir meteor büyük gürültü kopardı. NASA meteorun atmosferde 30 ton TNT’ye (Trinitrotoluen) eşdeğer bir patlamaya neden olduğunu açıkladı.
Yılbaşı günü dünyaya yağan meteorlardan biri oldukça gürültülü giriş yaptı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı, yeni yılda Pittsburgh banliyösü üzerinde yer sarsıcı bir patlamaya neden olan bir meteorun atmosferde tahmini 30 ton ( 27 bin 200 kg) TNT patlayıcıya eşdeğer bir enerjiyle patladığını söyledi.
Meteor patlamayla gökyüzünü dolunayın 100 katı kadar aydınlattı.
Ancak bu inanılmaz patlamayı görüntülemek bulutlar nedeniyle mümkün olmadı.
Ajans, meteorun hızını da 72 bin 400 km /s olarak tahmin ettiklerini belirtti.
Benzer bir olay 17 Eylül'de ABD’de Batı Virginia'daki Hardy County'de meydana gelmiş,South Hills ve diğer bölgelerdeki sakinler, yüksek bir ses duyduklarını ve evlerinin sallandığını bildirmişti.
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