Yılbaşı günü dünyaya yağan meteorlardan biri oldukça gürültülü giriş yaptı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı, yeni yılda Pittsburgh banliyösü üzerinde yer sarsıcı bir patlamaya neden olan bir meteorun atmosferde tahmini 30 ton ( 27 bin 200 kg) TNT patlayıcıya eşdeğer bir enerjiyle patladığını söyledi.

Meteor patlamayla gökyüzünü dolunayın 100 katı kadar aydınlattı.

Ancak bu inanılmaz patlamayı görüntülemek bulutlar nedeniyle mümkün olmadı.

Ajans, meteorun hızını da 72 bin 400 km /s olarak tahmin ettiklerini belirtti.

Benzer bir olay 17 Eylül'de ABD’de Batı Virginia'daki Hardy County'de meydana gelmiş,South Hills ve diğer bölgelerdeki sakinler, yüksek bir ses duyduklarını ve evlerinin sallandığını bildirmişti.