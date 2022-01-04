Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin’de inşaat alanında toprak kayması: 14 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA]
Çin’in güneybatısında bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi. Olayda 14 kişi hayatını kaybetti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Guicou eyaletine bağlı Bicie kentindeki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi.
Olayda 17 kişinin toprak altında kaldığı duyuruldu.
Toprak altında kalan 3 kişi kurtarılırken, 14 kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Çin
Sıradaki Haber
İsrail'de günlük vaka sayısında yeni rekor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz