Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Guicou eyaletine bağlı Bicie kentindeki bir inşaat sahasında toprak kayması meydana geldi.

Olayda 17 kişinin toprak altında kaldığı duyuruldu.

Toprak altında kalan 3 kişi kurtarılırken, 14 kişinin ise öldüğü bilgisi paylaşıldı.