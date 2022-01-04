Balkan ülkeleri arasında sermaye, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını öngören Açık Balkan girişiminin ilk somut adımı atıldı.

3 Ocak'ta yürürlüğe giren; Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan arasında imzalanan Veterinerlik, Gıda Güvenliği ve Bitki Sağlığı Politikası Alanında İşbirliği Anlaşması'na göre hayvan yemi, gıda, hayvan ve bitki sağlığı alanlarında gümrük prosedürleri azaltıldı.

Ürün analizleri artık, yalnızca ürünün menşei olan ülkede yapılacak, diğer sınırlarda fiziki kontrol ve laboratuvar testleri uygulanmayacak.

Sadece Açık Balkan'a dahil olan ülkeler

Anlaşma, 420 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip üç ülke arasında, akredite yöntemlerle yürütülen laboratuvar analizlerinin sonuçlarının tanınmasına dayanıyor.

Söz konusu şartlar sadece "Açık Balkan"a dahil olan ülkeler için geçerli.

Açık Balkan girişiminin amacı ne?

2019'da temelleri atılan "Açık Balkan" girişiminde amaç; Batı Balkan ülkeleri arasında iş birliğinin artırılmasını ve ortak bir bölgesel pazar oluşturulmasını sağlamak.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren üye ülkeler arasında ortak bir gümrük sistemi oluşturulması planlanıyor.

AB'den de destek bekleniyor

Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Arnavutluk liderleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun biçimde iş birliğinin yoğunlaştırılmasını öngören "Açık Balkan" için Birlikten de destek bekliyor.

Bosna Hersek, Kosova ve Karadağ yönetimleri ise, Avrupa Birliği’ne üyelik yolunda yürütülen Berlin Süreci’ne alternatif teşkil ettiği gerekçesiyle girişime katılmayı reddediyor.