Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AP, AFP
Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki pandalar karda oynadı
ABD'de Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı. Bazı federal ofisler ve okullar tatil edildi. Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde ise iki panda karda oynarken görüntülendi.
ABD yoğun kar ve fırtınanın etkisi altına girdi. Başkentte Washington'da devlet dairelerini ve okullar kapatıldı. Columbia, kuzey Virginia ve orta Maryland için 25 santimetre kadar kar beklendiği açıklandı.
Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iki panda ise karda oynarken görüntülendi.
Xiao Qi Ji, hayvanat bahçesinin gözdelerinden. 16 aylık panda, önce takla attı, daha sonra yüzünü kara soktu. Sevimli pandaların karla oyunu kameraya yansıdı.
Etiketler: ABD Kar Yağışı
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