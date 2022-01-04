ABD yoğun kar ve fırtınanın etkisi altına girdi. Başkentte Washington'da devlet dairelerini ve okullar kapatıldı. Columbia, kuzey Virginia ve orta Maryland için 25 santimetre kadar kar beklendiği açıklandı.

Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan iki panda ise karda oynarken görüntülendi.

Xiao Qi Ji, hayvanat bahçesinin gözdelerinden. 16 aylık panda, önce takla attı, daha sonra yüzünü kara soktu. Sevimli pandaların karla oyunu kameraya yansıdı.