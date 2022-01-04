İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 68 bin 52 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 396 bin 110'a, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısı bin 351’e çıktı.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 140 artarak 137 bin 786'ya ulaştı.

Senenin ilk gününde vaka rekoru kırılmıştı

İtalya'da 1 Ocak'ta 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 133 bin 272 oldu.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede şimdiye kadar 112 milyon 176 bin 324 doz aşı uygulandı.