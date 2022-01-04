Şişenizi açıyor, hazırladığı omletinize tuzunuzu serpiyor, ağır eşyalarınızı taşıyor.

Hemşireye ihtiyaç duymadan enjeksiyonunuzu yapabilecek maharetli ellere de sahip.

Oldukça çevik ve güçlü robot 30 kilogramlık bir yükü taşıyabiliyor.

Yüksek teknoloji buluş Beomni 1.0, bu hafta Las Vegas'taki 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk kez halka açık olacak.

Bu robotlar, yetersiz personel sıkıntısı çeken sektörlerlerdeki eksiklikleri gidermek için büyük umut vadediyor.

Pandemi döneminde hastanelerdeki ve bakımevlerindeki personel yetersizliği düşünülürse Beomni büyük bir açığı kapatacak gibi görünüyor.

Gerçek hayattaki testi başarıyla geçti

Beomni, Colorado'daki bir bakımevinde test edildi.

3 günden fazla çalıştı, ateş ölçtü, dil bastırıcıyla ağızlara baktı ve hatta onları neşelendirmek için hastalarla dans etti.

Robot, ilk başta insanlar tarafından uzaktan kontrol edilecek daha sonra yapay zeka ile görevlerini bağımsız olarak gerçekleştirecek.

Üreticileri Beyond Imagination, Beomni'nin ayrıca depolarda çalışabileceğine, meyve toplayabileceğine ve elektrik onarımları gibi tehlikeli görevleri yerine getirebileceğine inanıyor.