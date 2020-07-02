Haber Giriş: Kaynak: AA
TikTok hakkında inceleme başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçerek inceleme başlattı.
Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.
Etiketler: TikTok KVKK Kişisel Verileri Koruma Kurulu facebookSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 14:37
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